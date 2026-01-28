Corsia chiusa per una buca, traffico nel caos in via Dante 

Corsie chiuse, fermate soppresse, traffico congestionato e una voragine nell’asfalto. Anche in via Dante si sono abbattuti gli effetti del maltempo. Da poco più di una settimana la corsia di destra della strada che porta in piazza Giovanni è stata transennata a causa di una profonda buca.

«La corsia è stata chiusa da quando sono iniziate le piogge - racconta Alberto Cocco, che ha un edicola proprio di fronte al blocco -. Via Dante è già molto trafficata e ora il traffico è congestionato tutto in una corsia. Hanno chiuso subito, probabilmente in conseguenza di un danno subito da un’auto». Nessuna soluzione in tempi brevi: «Avrebbero potuto mettere una piastra carrabile in terra - continua -, l’ho segnalato anche sui social ma al momento nessuna risposta. Questa situazione è un problema perché limita la circolazione di clientela». Anche secondo Valentina Mureddu, titlare di un bar-caffè, la chiusura della corsia è un problema: «Così via Dante diventa impraticabile».

La chiusura, a ridosso dell’incrocio con via Cavaro, ha avuto ripercussioni anche sul trasporto pubblico. La fermata Ctm è stata temporaneamente soppressa e spostata fronte via Pais, aumentando la confusione tra i passeggeri. «Mi è capitato di vedere diverse persone spaesate, ferme a guardare i cartelli o a chiedere informazioni su dove prendere il pullman», aggiunge Cocco.Dal Comune fanno sapere che i lavori verranno completati nella giornata di oggi. «Questi disagi sono dovuti al maltempo dell’ultima settimana, cerchiamo di agire subito per arginarli», concludono.

