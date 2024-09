Corsia chiusa, lunghe file sul ponte 

Sul ponte Tirso si viaggia ancora su una corsia e l’ingresso Nord va in tilt. In particolare la mattina presto e nelle ore di punta si registrano i maggiori disagi, con lunghe code di auto, addirittura file fino alla frazione di Nuraxinieddu, e automobilisti spazientiti costretti a un’andatura a passo di lumaca. La chiusura, come avviene ogni anno, era stata disposta dal comando della polizia locale nel periodo dei festeggiamenti della Madonna del Rimedio per garantire sicurezza ai numerosi fedeli che raggiungono il santuario a piedi. Dal giorno della festa però ne sono ormai trascorsi altri dieci e la corsia di destra, entrando in città, è sempre delimitata dai birilli di plastica. Una situazione che sta creando grossi disagi alla circolazione, ieri persino un mezzo di soccorso è rimasto bloccato in mezzo al traffico. La riapertura era stata annunciata per lunedì ma ieri una corsia era ancora chiusa. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA