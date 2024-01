Corsia chiusa, code infinite al semaforo 

Piazza Giovanni XXIII. Al semaforo scatta il verde. Eppur niente si muove. L'autobus fatica a svoltare in via Salvemini. La corsia di destra è infatti off-limits per lavori. Chi se ne accorge in ritardo tenta (invano) di spostarsi al centro per aggirare le transenne. Collisione sfiorata. Per riuscire ad inserirsi deve attendere un buon Samaritano.La coda è lunga e arriva fino a via Dante e al Teatro Lirico, dove il semaforo non è neanche ancora in vista e così si strombazza alla cieca.

Accade ogni mattina. I disagi si trascinano da prima di Natale, da quando il marciapiede è stato transennato. Dopo l'asfalto, si lavora infatti ai nuovi attraversamenti pedonali nella parte alta della piazza, di fronte all'ex sede dell'assessorato regionale al Lavoro. L'auspicio è che l'intervento sia ultimato al più presto. Nel frattempo l'effetto tappo è micidiale. Specialmente nei giorni lavorativi e nelle ore di punta.

Alessandra Forneris, 56 anni, è disperata. «Lavoro in piazza Giovanni», si presenta, «tutta la città è un cantiere ma qui la situazione è insostenibile. Anche i parcheggi scarseggiano e sono quasi tutti blu o riservati ai residenti. «Ogni volta che prendo via Sant'Alenixedda devo attendere, mediamente, almeno quattro semafori verdi prima di riuscire ad oltrepassare l'incrocio, conferma Alessandro Demontis, stessa età, tabaccaio in via Grandi

