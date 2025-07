Corsi sulla legalità, accordo tra Parco,  Università e Comune 

Una scuola residenziale di Architettura e un percorso di alta formazione sulla Legalità, capace di ospitare esperti di fama internazionale e di mettere a confronto studenti da tutto il mondo. Nasce da questi presupposti l’Accordo quadro stipulato tra il Comune di Porto Torres, il Parco nazionale dell’Asinara e l’Università di Sassari.

«Un primo passo importante per istituire un accordo di collaborazione per definire progetti strategici condivisi tali da intercettare risorse umane ed economiche», spiega Gianluca Mureddu, commissario straordinario del Parco Asinara «così da trasformare il borgo di Cala Reale in un centro di eccellenza, in cui oltre ad incoraggiare la presenza delle istituzioni, si vuole lasciare spazio all’istituzione di una Fondazione tra Enti, capaci di assumersi la responsabilità per gestire il patrimonio immobiliare, dove istituire un corso di laurea di eccellenza, una sede staccata di Architettura e una scuola di alta specializzazione sulla Legalità». Tutto secondo quanto previsto dall’ultimo aggiornamento del Piano del Parco. «Se Cala Reale ha una funzione istituzionale», aggiunge il direttore Vittorio Gazale «Cala d’Oliva rappresenta il borgo storico residenziale, dove si vuole individuare una comunità residente che si possa prendere cura dell’isola.» L’Ente Parco ha già avviato le interlocuzioni col Demanio per acquisire due edifici storici a Cala Reale

