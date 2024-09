Corsi scolastici per gli adulti 

Italiano per stranieri, informatica, corsi di inglese, spagnolo e francese, laboratori creativi. C’è questo e altro nell’offerta formativa del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti con percorsi di formazione per il conseguimento delle qualifiche professionali. La scuola offre ai cittadini italiani e stranieri, dai sedici anni in su, la possibilità di riprendere gli studi per il conseguimento della licenza media o di proseguire col biennio delle scuole superiori. I corsi prenderanno il via a fine ottobre. Le lezioni si svolgeranno presso la sede della scuola media di via dei Lavoratori. Per informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione si può chiamare il numero 070740790 o inviare una mail a CAMM2020023@istruzione.it. Un banchetto informativo sarà allestito giovedì mattina dalle docenti in Piazza Brigata Sassari. (c. z.)

