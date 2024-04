Corsi professionali nel triennio, via alle iscrizioni per under 17 

La Casa di carità di Nuoro, guidata dalla preside Franca Sanna, apre le candidature per i nuovi corsi di istruzione e formazione professionale per il triennio 2024-2027. I corsi disponibili sono: operatore informatico, operatore della ristorazione per preparazione alimenti e allestimento piatti, e operatore della ristorazione per allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande.Tutti completamente gratuiti e distribuiti in 2970 ore di cui 990 in azienda. Potranno iscriversi i ragazzi e le ragazze under 17 in possesso di licenza media.Per informazioni telefonare al numero 0784-255001 o recarsi nella sede di via Manzoni 30 a Nuoro. (g. pit.)

