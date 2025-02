Corsi per l’alfabetizzazione digitale 

Al via il progetto per sostenere la popolazione che non accede ancora a internet: un ponte tra giovani ed adulti e i servizi digitali del Comune di Sanluri che l’Amministrazione ha attivato da tempo.

L’iniziativa nasce dall’adesione alla proposta di Anci Nazionale per facilitare il livello di accesso alla piattaforma digitale tramite un volontario e con un impegno economico di 1.525 euro, risorse che il Comune ha recuperato fra le pieghe del bilancio. «L’obiettivo – dice il sindaco, Alberto Urpi - è creare una comunità più connessa, sfruttare le potenzialità della digitalizzazione, utilizzare appieno i nostri servizi».

Tre le categorie di persone che verranno affiancate dall’esperto: gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, le associazioni che a qualsiasi titolo operano in città, tutti coloro che vogliono farne parte. Per facilitare la partecipazione, nella sede del Municipio di via Carlo Felice, verrà aperto uno sportello, si potrà accedere per appuntamento un giorno alla settimana ancora da stabilire. Per tutti sarà più semplice leggere le notizie sul sito, reperire domande prestampate per partecipare ai bandi di concorso, acquisire informazioni e modalità di pagamento di Imu, Tari e Tasi.

