Corsi per amministratore di sostegno 

Il Plus del distretto sanitario di Siniscola, in collaborazione con la cooperativa Lariso di Nuoro, avvia le attività di sensibilizzazione e informazione sull’amministratore di sostegno, figura introdotta nel 2004 per tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. L’istituto è un servizio che finora è stato poco utilizzato. Per questo motivo il Plus del distretto sanitario di Siniscola ha deciso di intervenire per approfondire la conoscenza di questa figura.

Previsti corsi di formazione per operatori sociali dei Comuni dell’ambito Plus, responsabili della sanità, educatori e avvocati. Domani ore 9-13.30 e il 3 maggio ore 16-18 incontri nei locali dell’ex casa Tancale in via Piemonte a Siniscola. A Orosei il 21 aprile ore 17 nei locali di Sa Finanza Vezza di via Garibaldi. (f. u.)

