Corsi gratuiti per trovare un lavoro 

“Cercare lavoro è un lavoro”: partendo da questo presupposto il Centro per l’impiego di Sanluri organizza una serie di laboratori destinati ai cittadini del territorio di qualsiasi fascia d’età. Si tratta di nove corsi gratuiti per lavorare subito nel settore sanitario, amministrativo, digitale e altro. Lo scopo è fornire le competenze richieste dalle aziende in cerca di personale.

Tutti i corsi si terranno nella nuova sede del Centro per l’impiego, nel caseggiato del Polo culturale, all’interno del Parco degli Scolopi. Le date fissate nel calendario si riferiscono ai mesi di gennaio e febbraio, è possibile iscriversi in autonomia online. C’è la possibilità di prepararsi alle selezioni nelle pubbliche amministrazioni, per un colloquio di lavoro, come attivare e usare lo spid, come ottenere la borsa lavoro, imparare a definire i propri obiettivi o scrivere un curriculum efficace. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA