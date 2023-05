Corsi formativi per barracelli 

Un corso per formare i barracellari della province di Oristano e Nuoro. Ieri a Tramatza l’assessore regionale agli Enti locali Aldo Salaris ha illustrato il programma di formazione: «Per la prima volta la Regione finanzia un corso dedicato alla figura dei barracelli, fondamentale per l’importante ruolo che oggi svolgono a presidio e sicurezza del territorio». Complessivamente in Sardegna le compagnie sono 170, con 5mila barracelli. Il programma prevede 14 seminari di 90 minuti ciascuno per 21 ore di formazione complessive (a questo corso di formazione base seguirà quello specifico per i Capitani e gli ufficiali e per i segretari delle compagnie). I seminari si fermeranno durante la campagna antincendio per riprendere in autunno.«L’obiettivo è dare alle compagnie uno strumento in più – prosegue l’esponente della Giunta Solinas –I barracelli sono i migliori conoscitori del territorio ed è per questo che accrescere le capacità di chi ha a che fare con la salvaguardia della natura, delle vite umane e di quelle animali, è oggi un aspetto fondamentale. Le compagnie barracellari devono essere sempre di più in Sardegna e devono guardare non più ai singoli Comuni ma ai territori» ha con cluso l’a ssessore esortando le compagnie di Oristano e Nuoro a partecipare ai corsi.

