Corsi e nuovi assistenti sociali per affrontare disagio e povertà 

Patto fra Comune e gli assistenti sociali della Sardegna per garantire la formazione continua degli operatori del servizio mediante attività di aggiornamento, ricerca e supervisione e promuovendo anche eventi ed attività formative congiunte.

La convenzione è stata firmata dal sindaco Graziano Milia nella sala Giunta del Comune, insieme alle presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Sardegna, Milena Piazza.

«Siamo molto soddisfatti del protocollo d’intesa appena firmato, perché crediamo che questi rapporti debbano essere mantenuti all’interno di un quadro regolamentato e strutturale di collaborazione», le parole del sindaco.

Presente ovviamente anche l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni: «Questo accordo», ha spiegato «pone il sigillo su un percorso avviato all’inizio di questa consiliatura, che mira a rafforzare la risposta dei Servizi sociali al cittadino e al territorio. Per questo abbiamo da subito deciso di implementare il settore prima con l’assunzione di sette nuove assistenti sociali». Ma non è finita: «Abbiamo in previsione tre nuove assunzioni entro il mese di gennaio», ha infatti annunciato l’assessore.

Rinforzi necessari per gestire situazioni di emergenza sempre più serie, come quella rappresentata dagli oltre duemila quartesi over 60 che per un motivo o per un altro bussano alla porta del Comune, spesso chiedendo un aiuto per pagare affitto, bollette e spesa.

