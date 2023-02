Corsi di teatro e laboratori per i giovani 

Nuove star del palcoscenico cercansi. La compagnia teatrale terralbese Il Teatro delle Gocce, forte del successo della commedia d’esordio “Terapia d’urto!”, apre le porte del teatro comunale di per un laboratorio. Il corso è rivolto a tutti, a bambini, ragazzi e adulti, e sarà suddiviso per classi di età. Durante il laboratorio verranno affrontate diverse materie, a partire dalla propedeutica teatrale, per poi approfondire gli aspetti della recitazione e l’arte scenica, la lettura espressiva e l’educazione teatrale. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, basterà contattare il numero 3402744307. In attesa di incontrare nuovi attori in erba, la compagnia, diretta dal regista Pierluigi Carola, tornerà presto sul palco con “Terapia d’urto!”: appuntamento sabato 11 marzo alle 19.30 al teatro San Martino di Oristano. L’ingresso, su prenotazione al numero 3402744307, è libero. Il Teatro delle Gocce è composto dagli attori Fiorella Frau, Francesca Orrù, Daniela Casti, Davide Spano. ( s.r. )

