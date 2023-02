Corsi di ricamo per superare lo stress 

Un sogno diventato realtà da alcuni mesi con l’iniziativa “Libera…mente”, rivelata un successo dopo le prime settimane di avvio nella biblioteca comunale. «Ho ricevuto oltre duecento chiamate, poi qualcuna ha dovuto rinunciare per motivi di lavoro, ma in ogni caso non riuscirei a seguire bene tutte», ammette la donna. Il gruppo conta in media 25 donne, per tutte loro le lezioni sono a costo zero: fra loro c’è una nonnina di 99 anni di Cagliari, accompagnata dalla badante, con la passione per il ricamo dopo una vita da sarta. Ma anche qualche trentenne che, salvo impegni lavorativi, cerca di essere presente ad ogni incontro.

Per Picciau la passione per il ricamo è nata poco più di 15 anni fa, grazie ad un’associazione di Monserrato dove decise di iscriversi per seguire un corso di cucito. Ago e filo, insieme al telaio, sono stati la sua forza negli ultimi anni trascorsi fra visite specialistiche, interventi chirurgici e terapie al cortisone per curare un’infiammazione alla schiena causata da uno scivolamento vertebrale. «Il ricamo è stato l’unico svago che mi ha aiutato a superare i momenti difficili, quelli dove per via dei dolori pensavo di non farcela», ricorda. Durante l’ultima edizione del Matrimonio selargino ha esposto le sue opere realizzare con ago e filo e telaio, le stesse che custodisce a casa. «In quell’occasione tanti hanno apprezzato i miei lavori, dopo il mio appello dal Comune mi avevano assicurato uno spazio per ospitare un mio corso», dice, «e così è stato».

L’arte del ricamo come terapia contro lo stress. Una filosofia di vita per Maria Bruna Picciau, 69 anni, originaria di Monserrato e residente a Selargius da oltre trent’anni, lì dove da alcuni mesi porta avanti un corso di ricamo che ha richiamato l’attenzione di tante donne, la maggior parte over sessanta ma c’è anche qualche giovane alle prime armi. «Qui ci dimentichiamo dei problemi di tutti i giorni, impariamo come usare ago e filo e ci facciamo compagnia», raccontano.

L’arte del ricamo come terapia contro lo stress. Una filosofia di vita per Maria Bruna Picciau, 69 anni, originaria di Monserrato e residente a Selargius da oltre trent’anni, lì dove da alcuni mesi porta avanti un corso di ricamo che ha richiamato l’attenzione di tante donne, la maggior parte over sessanta ma c’è anche qualche giovane alle prime armi. «Qui ci dimentichiamo dei problemi di tutti i giorni, impariamo come usare ago e filo e ci facciamo compagnia», raccontano.

Ago, filo e telaio

Per Picciau la passione per il ricamo è nata poco più di 15 anni fa, grazie ad un’associazione di Monserrato dove decise di iscriversi per seguire un corso di cucito. Ago e filo, insieme al telaio, sono stati la sua forza negli ultimi anni trascorsi fra visite specialistiche, interventi chirurgici e terapie al cortisone per curare un’infiammazione alla schiena causata da uno scivolamento vertebrale. «Il ricamo è stato l’unico svago che mi ha aiutato a superare i momenti difficili, quelli dove per via dei dolori pensavo di non farcela», ricorda. Durante l’ultima edizione del Matrimonio selargino ha esposto le sue opere realizzare con ago e filo e telaio, le stesse che custodisce a casa. «In quell’occasione tanti hanno apprezzato i miei lavori, dopo il mio appello dal Comune mi avevano assicurato uno spazio per ospitare un mio corso», dice, «e così è stato».

Libera…mente

Un sogno diventato realtà da alcuni mesi con l’iniziativa “Libera…mente”, rivelata un successo dopo le prime settimane di avvio nella biblioteca comunale. «Ho ricevuto oltre duecento chiamate, poi qualcuna ha dovuto rinunciare per motivi di lavoro, ma in ogni caso non riuscirei a seguire bene tutte», ammette la donna. Il gruppo conta in media 25 donne, per tutte loro le lezioni sono a costo zero: fra loro c’è una nonnina di 99 anni di Cagliari, accompagnata dalla badante, con la passione per il ricamo dopo una vita da sarta. Ma anche qualche trentenne che, salvo impegni lavorativi, cerca di essere presente ad ogni incontro.

Fra le corsiste c’è Paola Meloni, 62 anni di Selargius, che si sta specializzando nel filet. «Sapevo già ricamare, ma voglio migliorare e soprattutto fare qualcosa di nuovo», racconta. «Qui si sta insieme, si conoscono altre persone, e il bello è che ci aiutiamo a vicenda, senza competizioni e tanto meno litigi». Nel gruppo c’è anche Eloisa Picciau, 67 anni, di Monserrato: «A casa mi annoiavo, mi sentivo quasi inutile, questo corso mi ha ridato la voglia di vivere».

A fine corso - a giugno - ci sarà una mostra con tutti i lavoretti realizzati durante le ore di laboratorio. «Una soddisfazione per me, ma soprattutto per loro», sottolinea la maestra di ricamo. «Vedere che la mia passione ha contagiato tante donne, anche giovani, mi riempie di orgoglio».

Il Comune ha dato il suo contributo concedendo la sala della mediateca di via Sant’Olimpia, lì dove il gruppo di ricamatrici si incontrano tre volte a settimana. «Tutto ciò che consente di creare momenti di socialità e di valorizzare e tramandare antiche tradizioni come l’arte del ricamo non può che essere ben accolta anche dall’amministrazione», il commento dell’assessora alle Politiche culturali Oriana Bernardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata