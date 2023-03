Corsi di primo soccorso per l’8 Marzo 

A Selargius l’8 marzo si trasforma in una giornata dedicata al tema della sicurezza. «Proteggiamo la vita!»: è questo il titolo dell’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Politiche giovanili per celebrare la festa della donna.

Per l’occasione l’amministrazione di piazza Cellarium offre la possibilità di partecipare ai corsi gratuiti di primo soccorso (Bls) adulto/pediatrico, necessari per apprendere le preziose manovre di rianimazione e di disostruzione pediatrica. «Un regalo concreto che abbiamo pensato di fare alla nostra comunità», sottolinea l’assessora alle Politiche giovanili Rita Ragatzu. «Perché penso sia compito anche di noi amministratori sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle fondamentali tecniche che possono consentire anche ai non sanitari di salvare la vita a chi viene colpito da infarto o da arresto respiratorio».

Non solo corsi gratuiti, nelle prossime settimane l’amministrazione annuncia anche l’arrivo di un defibrillatore comunale a disposizione della cittadinanza. «Quello della formazione di tutti sulle tecniche per il primo soccorso, è un tema particolarmente sentito dalla nostra amministrazione», aggiunge l’esponente della Giunta, «e che ci porterà a breve a installare anche un defibrillatore in una piazza o via che stabiliremo insieme». L’appuntamento è per mercoledì prossimo: dalle 16 alle 20 saranno a disposizione dei cittadini - uomini e donne - gli istruttori del Centro studi Petrarca e i volontari del soccorso. Al termine del corso, in programma nell’aula consiliare, verrà rilasciato l’attestato.

