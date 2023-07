Corsi di primo soccorso per i frequentatori del parco 

Un corso di primo soccorso per i frequentatori del parco. A organizzarlo è stato il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Pardinixeddu e Sant’Anastasia nell’area Mondo Cane in via Monsignor Angioni.

«Sono stati gli stessi frequentatori dell’area a richiederlo» spiega il presidente del Comitato dei Quartieri Mario Sotgiu, «ed è prima volta che portiamo avanti un’iniziativa del genere in un giardino pubblico, sul prato. Ma evidentemente se ne sentiva la necessità». Al corso, prosegue, «hanno partecipato soprattutto casalinghe e poi persone di diverse età. E si è parlato soprattutto di incidenti domestici che sono sempre molto frequenti».

Purtroppo è nella casa, il posto dove ci si dovrebbe sentire più sicuri, che si annidano le maggiori insidie e si verificano la maggior parte degli incidenti, piccoli o gravi che siano. Le vittime sono per lo più anziani, fragili e spesso soli, che inciampano, cadono, sbattono per colpa dei tanti ostacoli. Ma non mancano gli uomini che usano trapani o vari attrezzi per bricolage improvvisati.

Durante il corso, diretto da Antonio Lo Coco, si è parlato anche di incidenti stradali. Alla fine a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato.

RIPRODUZIONE RISERVATA