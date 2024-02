Corsi di nuoto per i piccoli, si torna in vasca 

Gli appassionati tornano nella piscina comunale di via Lombardia che ha ripreso regolarmente l’attività dopo mesi di chiusura (dall’11 novembre al 15 febbraio). La prossima settimana dovrebbe riprendere il nuoto per i piccoli. Lo stop è stato necessario per lo svolgimento della prima parte dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza degli spazi quali tribune, tetto e impianti di aerazione e riscaldamento.

Oltre cinquecento utenti hanno ripreso a usufruire del servizio. Contenti l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu e il gestore della piscina Antonello Farina: «Dalla riapertura procede tutto in modo regolare. Abbiamo riavviato le attività interrotte, fatta eccezione per il nuoto baby che riprenderà probabilmente la prossima settimana. Siamo soddisfatti della risposta delle persone che sono tornate per svolgere le varie attività come il nuoto, nuoto libero e sincronizzato, per disabili, rieducazione, hydrobike perché si tratta di servizi molto importanti per la salute e il benessere di ognuno. Attualmente sono rientrati circa cinquecento utenti, ma il numero di iscritti è in crescita».

La piscina chiuderà in estate per la seconda fase dei lavori con il rifacimento degli spogliatoi e di alcune parti interne.

