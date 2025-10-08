VaiOnline
Lanusei.
09 ottobre 2025 alle 00:37

Corsi di lingue straniere (gratis) per la scuola primaria 

A scuola di lingue straniere. Con il progetto Well, totalmente gratuito e finanziato dalla Regione Sardegna, i bambini della primaria dell’Istituto comprensivo di Lanusei, avranno a disposizione 720 ore di attività extra scolastiche per imparare l’inglese. Saranno tre moduli da 120 ore ciascuno a Lanusei, un modulo a Villagrande, in entrambi i paesi il sabato mattina, e un modulo a Villanova il martedì pomeriggio. L’istituto è in questi giorni alla ricerca sia di insegnanti di inglese che di madrelingua e conta di attivare l’attività già là settimana prossima, perché molti bambini hanno già effettuato l’iscrizione. Il vice della dirigente, Marcello Piroddi, fa sapere quanto la scuola tenga a far crescere le competenze linguistiche nei propri studenti. «Abbiamo scelto di portare avanti una serie di progetti e attività che riguardano le lingue straniere per aprire un ventaglio di opportunità in più nel futuro dei nostri ragazzi, che devono avere gli strumenti per diventare cittadini del mondo». Crescita non solo gli studenti. Nel frattempo, la scuola ha fatto l’accreditamento Erasmus per i docenti, che andranno a osservare realtà fuori dall’Italia per capire come rispondere alle esigenze sempre nuove dei ragazzi, per confrontarsi e migliorarsi. Il responso per l’accreditamento si saprà a breve.

