Corsi di lingue per adulti e lezioni nella colonia penale 

Saranno attivati a breve ad Isili nella sede del liceo in via Lussu i nuovi corsi per adulti per la lingua inglese, informatica e lingua italiana per stranieri. Si tratta di attività organizzate dal Cpia (centro provinciale Istruzione adulti) di Cagliari. Si tratta di corsi di ampliamento dell’offerta formativa rivolti a chi intende aumentare le proprie conoscenze personali, a chi vuole colmare certe lacune e soprattutto rivolto agli stranieri che vogliono migliorare le proprie competenze con l’italiano.

La scuola è operativa nel territorio da oltre dieci anni e ogni anno si rinnova e propone delle novità per dare risposte sempre più diversificate. Oltre ai corsi che verranno attivati quest’anno, ci sono quelli per la preparazione alla licenza media o che formano per il biennio delle scuole superiori.

La scuola si rivolge ai maggiori di 16 anni e offre l’opportunità di vivere un momento di aggregazione e condivisione affrontando delle tematiche nuove. «I corsi di informatica e di inglese - ha spiegato Marco Addis, uno dei docenti – sono quelli più frequentati ma lavoriamo ancora per chi vuole conseguire la licenza media, soprattutto nella colonia penale. Alla sede di Isili fanno capo anche quelli di Gergei, Laconi, Genoni, Villanova Tulo e la colonia penale con la quale si collabora da anni».

