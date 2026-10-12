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Nurri
13 ottobre 2026 alle 00:11

Corsi di lingua, informatica, storia e archeologia 

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A Nurri sono pronti a essere avviati i nuovi corsi del Cpia Karalis (il Centro provinciale istruzione adulti). Oggi dalle 17 in Municipio saranno illustrate le nuove proposte per adulti italiani e stranieri.

Nuove opportunità per chi vuole rimettersi in gioco e completare quanto cominciato in giovane età. Sono in programma anche incontri tematici e attività di diverso genere, i percorsi scolastici per conseguire la licenza media anche in un solo anno o il biennio per le scuole superiori (anche in questo caso con la possibilità di farlo in un solo anno), e le lezioni di italiano per stranieri utili a ottenere il permesso di soggiorno ed eventualmente la cittadinanza. Ci sarà spazio anche per l’informatica, così da avere una preparazione di base per l’uso quotidiano del computer, e per l’inglese, con corsi di livello base e avanzato. Infine sono previsti incontri sulla lingua sarda, sugli scacchi, sull’educazione alla salute, sulla storia e archeologia della Sardegna. Non mancheranno i momenti di condivisione e socializzazione con le uscite didattiche.

Il centro dunque offre non solo l’opportunità di apprendere ma anche di incontrarsi. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 348.3350464 o alla mail “giuseppe.siddi@cpia1karalis.edu.it”.

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