Corsi di lettura per gli operatori In biblioteca cambiano gli orari 

Tutti a lezione per saper leggere bene a voce alta, competenza che potrebbe tornare utile in occasione di iniziative speciali. Il sistema bibliotecario Monte Linas gestito dalla cooperativa Agorà Sardegna ha fatto sapere che il 19 e il 26 febbraio e lunedì 4 marzo la biblioteca comunale Atzeni in piazza Mercato a Guspini resterà chiusa al pubblico proprio per consentire ai suoi dipendenti di partecipare alle lezioni.

Beatrice Arangino, coordinatrice della biblioteca, specifica: «Il personale della biblioteca sarà impegnato in un corso di aggiornamento. È un progetto rivolto ai bibliotecari ed educatori e sarà utile per il potenziamento della lettura ad alta voce». Il servizio bibliotecario locale ha un’utenza che spazia da bambini di 6 anni sino a persone di 90, dà la possibilità di usare stazioni multimediali, ma senza sostituzione della cultura del libro.

La biblioteca, che dispone di un vasto patrimonio di libri, costituisce uno dei luoghi di riferimento della cultura del paese e assiste gli studenti su vari segmenti di ricerca garantendo un’apertura pomeridiana per consentire agli studenti di concentrarsi sui loro studi fornendo materiali e molto altro. Il servizio bibliotecario è usato anche da molti adulti per migliorare l’alfabetizzazione classica e per apprendere la strumentalità tecnologica e metodologica digitale.

RIPRODUZIONE RISERVATA