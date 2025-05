Corsi di formazione sull’arte del ricamo 

«C’e un’arte antica e preziosa alla quale molte donne di Oliena si dedicano con passione e dedizione da lungo tempo: quella del ricamo». Così i componenti del presidio turistico Galaveras raccontano la ricca tradizione del paese che unisce le generazioni. «Molte ricamatrici d’oggi hanno imparato dalle mamme o nonne, perché in ogni famiglia c’era almeno una donna che ricamava - spiegano -. Altre hanno scelto di esprimere il loro estro e la creatività attraverso il ricamo, per realizzare il proprio abito tradizionale. Il desiderio è che quest’arte continui a vivere e le ragazze e le donne più giovani si appassionino».

Tramite il bando Tocc del ministero della Cultura, il presidio ha sviluppato un progetto di valorizzazione con la possibilità di iscriversi a corsi di ricamo, tunica e gippone, macramè, “Su ’oro e su teningiu”, tessitura. “Su gippone” è uno dei capi dell’abito tradizionale più complessi per quanto riguarda la realizzazione. “Cia” Mariedda Caggiari è l’ultima maestra storica, la più anziana: si dedica con grande zelo e precisione. «Ogni minimo errore inciderebbe sulla vestibilità che deve essere perfetta per esaltare le forme del corpo», dicono dal presidio. Altro elemento distintivo è “su muncadore” fatto con il tessuto tibet in lana sul quale si esegue il ricamo in seta. Il tempo di realizzazione supera il mese e mezzo. “Cia Carmena”, che ha imparato sin dalla tenera età, svolge con estrema dedizione ogni passaggio e lo tramanda con entusiasmo ai giovani. Una delle sue allieve non ha ancora compiuto 18 anni ed è già ammaliata dalla bellezza dei ricami.

