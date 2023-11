Corsi di difesa per le donne 

Per una donna sapersi difendere oltre che un diritto, oggi è purtroppo una necessità. Partendo da questo presupposto, l’associazione sportiva Propulsive di Sanluri, in collaborazione col Comune e con il Centro antiviolenza, ha organizzato un corso gratuito di difesa personale “Donna InDifesa”, per le donne che hanno compiuto 15 anni.

«Si parte a giorni- dice il presidente, Claudio Mandis - coinvolgendo le donne del Centro antiviolenza già vittime di aggressioni. Impegna una frequenza settimanale per 3 mesi. Lo scopo è poter dare a tutte le donne degli strumenti semplici, pratici ed efficaci per potersi difendere in caso di pericolo. La pratica prevede attività di arti marziali con i maestri Antonello Corona e Roberto Corda».

La città non è nuova a simili iniziative. «In passato- ricorda Marcella Gerugi di Per Sport - abbiamo tenuto un corso di difesa personale solo per i vigili urbani e un secondo per uomini e donne. A primavera partirà il terzo aperto a tutti. Lo sentiamo quasi come un dovere, considerato il successo dei numeri delle passate esperienze e l’aumento dei casi di violenza». Durante gli incontri si affrontano tre fondamentali aspetti della difesa personale femminile: prevenzione, preparazione psicologica e scontro fisico. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA