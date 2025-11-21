VaiOnline
Quartucciu.
21 novembre 2025 alle 01:15

Corsi di difesa e un convegno per dire no alla violenza sulle donne 

Quartucciu in prima linea contro la violenza sulle donne. Tanti gli eventi per tenere accesi i riflettori. Dopo la presentazione dei libri di Lorenzo Braina “Madri. Storie di donne” e di Luisella Anedda “Tra i fili del burattino”, gli appuntamenti su questo scottante tema entrano nel vivo la settimana della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (il 25 novembre).

Proprio in quella data, dalle 16 alle 20 alla Domus Art, ci sarà uno stage gratuito di difesa personale Krav Maga, aperto a tutte dai 12 anni in su, tenuto dall’istruttore Gabriele Pischedda. La parte teorica sarà sulla prevenzione, consapevolezza e gestione delle paure, mentre quella pratica prevede esercizi di difesa e reazioni in situazioni simulate. Giovedì 27, invece, dalle 18.30 alle 20 nella biblioteca comunale, convegno “Oltre il silenzio: riconoscere e contrastare la violenza di genere”. Dopo i saluti dell'assessora alla Cultura Elisabetta Contini, interverranno Gianfranco Piscitelli, avvocato penalista e presidente di Penelope Sardegna e Simona Ledda, criminologa forense. Ingresso libero. «Hanno collaborato con me i consiglieri Simone Santabarbara, Carla Atzori e Alessandro Piras e sono stati coinvolti anche i settori Sport e Politiche educative», sottolinea Contini.

