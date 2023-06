Corsi di Chirurgia robotica per medici e infermieri 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di chirurgia robotica riservato medici e infermieri assunti nelle Asl e Aou della Sardegna e ai medici specializzandi. Le discipline sono Urologia, Cardiochirurgia, Chirurgia generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Ginecologia e Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo facciale, Neurochirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Oftalmologia. Previsti otto corsi tra il 20 giugno e il 12 dicembre. Saranno gratuiti per i dipendenti Asl e Aou, a pagamento per i liberi professionisti. Per info riccardosalvago@aob.it e 070/539302 (lunedi martedi giovedì dalle 8 alle 11).

