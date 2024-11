Corsi di canto organizzati dalla “Verdi” 

Dopo una pausa durata un anno e mezzo, entrano nel vivo gli appuntamenti dell'associazione culturale "Giuseppe Verdi", punto di riferimento a Monserrato per gli amanti non solo della lirica, ma della musica in generale.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di canto classico e canto moderno, che avranno inizio nella terza settimana di novembre. Organizzati dall'associazione, saranno tenuti da Vittoria Lai, soprano e docente del Conservatorio di Cagliari. Entrambi i corsi verranno suddivisi in tre moduli di avanzamento: avviamento al canto, repertorio e consolidamento. Ognuno durerà complessivamente 15 ore, all’interno delle quali saranno ripartite sessioni collettive e individuali.

Ci sarà una riunione preliminare con i partecipanti, nella quale verranno definiti i giorni di svolgimento e gli orari. Per maggiori informazioni e per iscriversi e prenotarsi, chiamare il numero 3938857520 oppure inviare un'email a verdimonserrato@libero.it.

