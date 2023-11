Corsi di ballo e laboratori della tradizione 

Dopo l’accordo, arriva il programma. Incassato l’ ok del Comune, le associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu assieme a Femminas, Nodas e Boxis Campidanesas, sono pronte a ripartire con un calendario ricco di iniziative all’insegna della tradizione sempre a Sa dom’e Farra con “Si ghetat custu bandu”.

Si comincia venerdì con un laboratorio di ballo sardo alle 19,30. Sabato 2 dicembre invece alle 17 spazio alla presentazione del libro “La Sardegna oltre al mare”. Il laboratorio di ballo sardo si ripeterà poi martedì 5 mentre dall’8 dicembre al sabato 6 gennaio in mostra i presepi di una tradizione antichissima. Sempre venerdì 8 si parlerà de “su passu campidenesu”, accompagnati dal suono delle launeddas dei maestri dell’associazione Assotziu launeddas Sardinnia. Ancora nel giorno dell’Immacolata ci si sposterà in via Battisti a Casa Pippia-Stocchino per l’inaugurazione dei murales alle 16, seguita da un convegno a Sa dom’e Farra.

Spazio ancora al ballo sardo martedì 12 e martedì 19 dicembre mentre mercoledì 20 è previsto un laboratorio sui vari tipi di pasta della tradizione. Le voci di Lavinia Viscuso e di Davide Deiana il 23 per i canti della tradizione natalizia, mentre venerdì 29 ecco il laboratorio di poesia campidanese. Gran finale il 7 gennaio con il laboratorio orafo “L’arte della filigrana in Sardegna”.

