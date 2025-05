Corsi della Caritas per aiutare gli studenti 

Offrire un sostegno gratuito ai minori a rischio dispersione scolastica con il doposcuola e altri servizi personalizzati. Questo l’obiettivo del “Centro educativo diffuso” della Caritas diocesana di Ales-Terralba, attivo nei comuni di San Gavino, Sardara e Terralba. Per chi ha difficoltà di apprendimento (diagnosi Dsa) o bisogni educativi speciali (Bes), la Caritas, attraverso figure altamente specializzate di professioni, quali psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti, offre percorsi personalizzati. Un'opportunità preziosa per famiglie che non possono affrontare i costi di un servizio svolto presso studi privati. Finora più di un centinaio di bambini sono stati coinvolti in questo percorso di accompagnamento. Sempre per i bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria inferiore, è attivo il servizio doposcuola (a Sardara e a Terralba). «Il servizio socioeducativo – commenta il direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba don Marco Statzu – è un’opportunità che si vuole dare ai bambini di affrontare con più serenità il percorso scolastico, certi che soltanto se si porta avanti tutta la formazione si può aspirare a stare al mondo sviluppando al meglio le proprie potenzialità».

