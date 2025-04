Corsi d’acqua, piano milionario 

«Pulire canali di scolo, torrenti, alvei, argini, diversamente toccherà inseguire l’emergenza, anziché prevenirla, non possiamo continuare a sperare nella clemenza del tempo». È l’appello dei sindaci del Medio Campidano rivolto alla Provincia, considerato l’abbandono di oltre dieci anni del vasto reticolato idrografico del territorio. Richiesta accolta. L’amministratore dell’ente, Roberto Cadeddu, ha pronto un piano d’intervento che impegna tre milioni di euro. «La somma disponibile – dice Cadeddu – si aggira intorno ai 300mila euro, fondi della Regione, si parte con i casi più critici, in attesa di finanziamenti per l’intero fabbisogno».

I sindaci

L’allarme è per i corsi d’acqua intercomunali che soffrono la mancata pulizia degli alvei tanto da non permettere il deflusso a mare delle acque piovane, ai canali di scolo che attraversano le campagne anche con le deiezioni liquide degli animali. «A causa delle forti piogge e degli eventi alluvionali -ricorda il sindaco di Villacidro, Federico Sollai - gli alvei del rio Leni e il rio Seddanus, non avendo ricevuto da decenni la dovuta attenzione, sono pieni di detriti, sedimenti e vegetazione. Le conseguenze sono state pesanti: esondazione con danni all’agricoltura e alle imprese che lavorano lungo il percorso. Servono interventi urgenti di pulizia e messa in sicurezza, compresi i guadi. Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre. Confidiamo nella collaborazione delle istituzioni competenti». Così anche per Andrea Lampis di Las Plassas: «Molti ruscelli e affluenti del fiume Mannu richiedono una costante manutenzione per evitare, come in passato, esondazioni dalle campagne al centro abitato». Ed Emilio Serra di Gesturi: «L’acqua che arriva dalla Giara finisce in diversi rii che scorrono sulle nostre terre, la pulizia è doverosa per evitare allagamenti in paese». Unanime la richiesta di una manutenzione sistematica, nell’ottica di un’efficace tutela del territorio, presupposto fondamentale per prevenire i fattori di rischio idrogeologico e rendere credibile ogni progettualità di valorizzazione del potenziale ambientale che il Campidano dispone. E proprio in questa direzione, molti sono i sindaci che in questi anni si sono occupati anche dei corsi d’acqua che spettavano alla Provincia. «Ormai – ricorda Giuseppe De Fanti di Guspini – sinceramente non saprei più fare una distinzione sul punto in cui finisce la nostra competenza e inizia quella della Provincia. Abbiamo ottenuto diversi finanziamenti e provveduto a pulire alvei ed argini. Sono certo che la ripartenza dell’ente intermedio farà la sua parte». Il vice di Samassi, Giacomo Onnis: «Grazie ai fondi della Regione di circa 340 mila euro, è stato possibile intervenire sia per la pulizia degli affluenti del fiume Mannu sia di altri corsi d’acqua. Alla Provincia chiediamo la messa in sicurezza dei ponticelli, attraversati anche da mezzi pesanti, non solo agricoli ma anche camion». La proposta di Alberto Urpi di Sanluri: «Meno fondi per opere pubbliche e più per la manutenzione dei corsi d’acqua. Un’emergenza per salvare campagne e paesi».

Cambio di rotta

Al momento la situazione non è sotto controllo. I canali di raccolta e deflusso delle acque sono sommersi dalla vegetazione spontanea. Uno dei tanti è il rio Cuccuru Casu che da Collinas arriva a Sardara e prosegue oltre la 131. «Registriamo positivamente l’attenzione della risorta Provincia – dice Francesco Sanna di Collinas –. Nella precedente configurazione territoriale del sud Sardegna e di Cagliari, difficilmente interventi puntuali come quelli programmati e presentati in questi giorni avrebbero trovato spazio».

