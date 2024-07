Corsi d’acqua a rischio: piano da 210mila euro per la pulizia dei canali 

Alberi, rovi ammassati, canne essiccate, legni morti: sos nell’alveo dei corsi d’acqua a Sanluri e Sanluri Stato. Il pericolo di esondazione per il Comune è stato un campanello di allarme per i rischi dovuti al peggioramento delle condizioni di ostruzione naturale, considerato che da anni la città e le sue campagne fanno i conti con le alluvioni, fino a creare un piano di evacuazione e di emergenza. L’ultimo progetto è di questi giorni: fra canali e fiumi 6 i corsi interessati, un totale di 10mila metri di lunghezza e un importo totale di 210 mila euro, 35mila per ciascun intervento.

«Doveroso premettere - dice l’assessore all’agricoltura, Paolo Usai – che si tratta di corsi d‘acqua abbandonati da almeno 30 anni. Ultimamente l’attenzione per le opere da eseguire è cresciuta, anche per via dei danni creati dalle piogge intense. Una recente indagine, infatti, ha evidenziato lo stato di emergenza. Per facilitare l’intervento abbiamo bussato alle Regione per un contributo, nel frattempo si parte con fondi comunali per i casi più gravi». I residenti hanno chiesto interventi per contenere i pericoli derivati da erbacce e ancora di più da piante dal grosso tronco. Questi i corsi d’acqua: Piras da via Funtana Noa all’ intersezione con via Campidano; Tramamma da via Giovanni XXIII in località bia San’Antiogu becciu; Predi Sanna dall’uscita per San Gavino al sottopasso della 131; Corti Baccas da su Cummoi al confine di Sardara: Acqua Sassa in località Bia Leddis; Gora de Bacca Managus, dal piano artigianale alla strada per il Consorzio di bonifica. ( s. r. )

