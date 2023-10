Corse sulle strade senza assicurazione 

Dati preoccupanti quelli emersi dai controlli della polizia locale sulle strade di Alghero in merito al numero di automobilisti che girano sprovvisti di assicurazione o revisione. Comportamenti ad alto rischio per sé stessi e per gli utenti della strada. «Al 20 di ottobre risultavano già 56 le persone senza copertura assicurativa, contro le 31 dello scorso anno, mentre per quanto riguarda le revisioni – riferisce il comandante della polizia locale, Matteo Bertocchi – siamo già a quota 251, più del doppio rispetto al 2022 e l’anno non è ancora terminato. Praticamente quasi una sanzione al giorno». Le multe sono salatissime. Per chi viene pizzicato senza assicurazione l’articolo 193 del Codice della Strada prevede una sanzione di 866 euro e il sequestro del mezzo. Mentre l’art. 80, per la mancata revisione, costa all’automobilista 173 euro con la sospensione del veicolo. Sono aumentati i trasgressori probabilmente anche a causa dell’incrementato dei controlli su strada, potuto avvenire grazie ai 24 nuovi agenti di polizia locale arrivati di recente e che daranno una mano ai colleghi fino alla fine dell’anno. Una boccata di ossigeno per gli uffici di via Mazzini dove si contavano appena 40 agenti in servizio, di cui 30 per la strada. Ma i controlli, ovviamente, riguardano soprattutto il rispetto della velocità, mediante l’utilizzo del sistema telelaser, di un nuovo autovelox, contenuto nel cosiddetto “speed check”, un contenitore di colore arancio, correttamente presegnalato e installato in aree sensibili. Le pattuglie sono impegnate nel controllo elettronico della velocità nelle vie maggiormente trafficate. lo strumento rileva la velocità dei veicoli 700 metri prima che questi transitino davanti alla postazione.

