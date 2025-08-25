VaiOnline
Quartello.
26 agosto 2025 alle 00:54

Corse notturne in auto e moto, l’allarme dei residenti 

Se non sono gare poco ci manca. Lungo l’ex statale 554 e il lungomare Poetto, ogni sera vanno in scena corse folli di auto e soprattutto di moto con grave rischio non solo per gli altri automobilisti ma anche, nel caso del Poetto, per i pedoni che attraversano la strada, di ritorno magari dalle serate nei locali della costa.

A denunciare la situazione è il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu che ogni giorno riceve le lamentele e le segnalazioni degli abitanti della zona.«Soprattutto la notte» spiega Contu, «ci sono personaggi che scorrazzano ad altissima velocità, prevalentemente motociclisti. Approfittano del fatto che le strade in quelle ore sono pressoché deserte per lanciarsi in folli corse. Si lamentano tante persone della zona non solo a Margine Rosso ma anche a Quartello». Proprio a Quartello ci si dava appuntamento per le gare ad alta velocità nella zona tra via Italia e il parcheggio di via Austria. Situazione denunciata più volte dai residenti che avevano segnalato i pericoli di queste esibizioni che andavano in scena tra urla e schiamazzi fino all’alba. Corse anche in pieno centro da piazza IV Novembre a via Garibaldi: qui diverse volte le auto erano finite su veicoli in sosta.

