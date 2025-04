«Corse in via Venezia, pedoni a rischio» 

Corse sfrenate e pedoni a rischio. È il grido d’allarme lanciato da chi abita in via Venezia - a Selargius - dove da tempo si chiede un intervento per mettere in sicurezza la strada. «Le auto arrivano veloci da via San Martino, con rischi per i pedoni in via Venezia così come in via Milazzo», racconta Mattia Loi. «Lo scorso anno è stata investita un’anziana», dice il ragazzo che propone: «Si potrebbe cambiare il senso di marcia nella parte finale di via Milazzo in modo che chi attraversa ha il tempo di vedere le auto che arrivano e possa farlo in sicurezza. Abbiamo chiesto più volte anche di posizionare degli attraversamenti pedonali rialzati».

Disagi e proposte che approderanno in Consiglio con un’interrogazione del consigliere di minoranza Riccardo Cioni: «In via Venezia c’è un serio problema di sicurezza stradale. Ci sono troppi pericoli, serve una soluzione per far rallentare le auto e va garantita una maggiore protezione per i pedoni».

