Corse in auto, strage di gatti in via Pertini 

Quindici gatti uccisi in pochi mesi, otto nelle ultime settimane. Tutti quanti investiti, vittime della poca attenzione e dell’alta velocità di guida. Per gli animali, via Pertini è diventata una strada killer. Lo scenario è quello di un rettilineo di 600 metri, a doppio senso di circolazione, in cui gli automobilisti raggiungono facilmente velocità che vanno ben oltre i limiti, con picchi di 80-90 chilometri orari. Questo accade a dispetto della presenza di due dissuasori, uno stop e svariate strisce pedonali.

E a farne le spese, nell’ultimo periodo, sono stati i tanti mici che vivono da quelle parti. Alcuni appartenevano alle famiglie residenti nei condomini lungo la via, altri erano senza padrone, ma comunque nutriti e controllati dagli abitanti della zona. Di recente, riferiscono i residenti, sarebbe scomparsa anche una gattina che era appena stata fatta sterilizzare dai volontari. A lanciare l’allarme è Marco Labieni, residente a Quartucciu e membro delle guardie zoofile della provincia di Cagliari, che svolgono attività di polizia giudiziaria e amministrativa a tutela degli animali. «I gatti investiti sono tanti e il numero è sempre in aumento, questo rappresenta un grande problema», denuncia.

Alla base di tutti questi episodi potrebbe non esserci soltanto la distrazione degli autisti, unita all’imprevedibilità di un micio che attraversa all’improvviso, ma anche una possibile volontarietà. «In molti casi i felini vengono investiti molto vicino al marciapiede, è capitato anche con una gatta che viveva nel quartiere da 15 anni, abituata a muoversi in strada», continua Labieni. «Oltretutto diversi episodi sono avvenuti la mattina presto, durante le ore di luce, quando la visibilità è buona». L’ipotesi è da verificare, ma in ogni caso alcune misure di sicurezza potrebbero dare una mano d’aiuto. «Anche con i dissuasori presenti la strada resta pericolosa, il rettilineo consente di oltrepassare il limite e questo crea numerosi rischi anche per le persone», aggiunge la guardia. «Oltre alla distrazione di chi guida sembra esserci poco interesse dell’amministrazione per le condizioni della strada, servirebbero maggiori controlli».

Al momento, gli unici impianti di videosorveglianza in via Pertini sono quelli della biblioteca “Francesca Sanna Sulis”. «Ma non hanno funzione di controllo stradale», conclude Labieni, «per questo bisognerebbe installare altre telecamere».

