Corse in auto in via Quartu: «Servono subito i dissuasori» 

Ogni volta che escono di casa, i residenti di via Quartu, nel tratto compreso tra via Raffaele Piras e via Giovanni Tronci, a Quartucciu, sperano di non essere messi sotto da qualche auto o moto. Nonostante in quel punto la carreggiata sia stretta, in troppi infatti spingono sull’acceleratore. A segnalare il problema sono gli abitanti, che chiedono un intervento del Comune, in particolar modo la realizzazione di dissuasori di velocità e dossi.

«Prima di uscire dal portone di casa dobbiamo sempre guardare che non stia arrivando qualche veicolo, perché molti di loro non rallentano affatto, anzi», dicono i residenti, «solamente quando ci sono auto parcheggiate da un lato della carreggiata nonostante ci sia il divieto di sosta, allora rallentano per forza; diversamente, prendono questa strada come una pista di Formula Uno». Per questo motivo, se prima non li ritenevano necessari, adesso chiedono che l'amministrazione comunale realizzi degli attraversamenti rialzati, considerati l'unico deterrente affinché gli automobilisti rallentino. C'è addirittura chi è arrivato a tollerare chi parcheggia in divieto di sosta, proprio perché in questo modo la carreggiata si restringe e non si può correre.

