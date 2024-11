Corse folli sul nuovo asfalto in via Bonelli e viale Kennedy 

A Gonnosfanadiga il nuovo asfalto steso in via Porru Bonelli e viale Kennedy, due delle strade più trafficate del paese, è apprezzato da tanti perché rende finalmente scorrevoli e senza buche le strade più trafficate dal paese; crea però problemi ai pedoni. Dopo i lavori necessari per la manutenzione delle condotte idriche e per la fibra ottica, le strade principali sono state riasfaltate presentandosi senza più buche, dossi e dislivelli. Se questo può sembrare un motivo per rendere felici i gonnesi in realtà c'è qualcuno che si lamenta a causa del comportamento scorretto di alcuni automobilisti: diverse persone hanno scritto sui social e contattato in privato gli amministratori, e in particolare il sindaco Andrea Floris, lamentando che in via Bonelli e viale Kennedy le auto sfrecciano a tutte le ore del giorno e della notte. La strada dissestata e la presenza di dossi artificiali rallentava le folli corse: ora, per molti, le due vie diventano circuiti dove i pedoni sono in pericolo.

Il sindaco ha scritto, sia rispondendo in privato ha chi gli si è rivolto sia sulle sue pagine social, che a breve saranno ripristinati i dossi e questa volta non saranno dei supporti aggiuntivi ma saranno realizzati in cemento.

Diversi cittadini sollecitano l’installazione di dossi anche in via Roma e nella parte alta di viale Kennedy, come era stato promesso a inizio mandato: «Stiamo cercando i fondi – ha risposto il sindaco – e appena li avremo arriveranno anche i nuovi dossi».

