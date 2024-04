«Corse folli in auto, più dissuasori»  

A Carbonia i (pochi) dissuasori e l’autovelox non bastano: ci sono strade (e frazioni) ancora troppo pericolose, rettilinei ampi e scorrevoli in cui la velocità deve essere tenuta bassa, in modo inversamente proporzionale al livello di attenzione dei conducenti.

A far salire il livello d’allarme è l’incidente che, alla vigilia di Pasqua, è costato la vita a un avvocato di 67 anni, Ignazio Piras, travolto da un’auto in via della Vittoria, una delle strade in cui i residenti insistono con più decisione sulla necessità dei dissuasori: «Soprattutto la mattina – accusa Mariangela Salis, pensionata – dopo le 8,30 è un pericolo anche uscire dalla biblioteca, che si affaccia sulla via. Il pedone risulta nascosto dai pilastri del ponticello. E talvolta appare inadeguata anche l’andatura dei mezzi di linea: i veicoli prendono velocità sia giungendo dalla rotonda di viale Trento che dall’incrocio con via Catania».

Rettilinei

Altra pista che fa cadere in tentazione automobilisti incoscienti è via Liguria: lo fa notare Andrea Piras, dirigente Auser, da anni in prima linea col volontariato del 118 e nelle scuole per il rispetto del Codice della strada. «Il segmento da piazza Cagliari alla chiesa – sottolinea – è uno scandalo: talora rischiamo pure noi quando dobbiamo raggiungere la medicalizzata parcheggiata in strada». Un anno fa, in via Liguria, venne travolto un medico.

Da un capo all’altro della città ecco via Lubiana, uno dei rettilinei più lunghi della città: non induce a moderare la velocità nemmeno la collocazione sfalsata dei parcheggi (che molti non rispettano) su entrambi i lati. Temono sia una battaglia persa anche in corso Iglesias: «Lo ripetiamo da anni – dice Gianni Uda – in questo viale si corre: bisogna escogitare un sistema».

Davanti allo stadio

Presenta rischi anche via Stazione, larga e scorrevole, di fronte allo stadio comunale: «Dissuasori o quant’altro – afferma il presidente del Carbonia Stefano Canu – servono anche qui. Ogni sera lo stadio è frequentato da molti atleti e genitori». Ci sono momenti in cui per andare dallo Zoboli ai parcheggi occorre “imporre” lo stop alle vetture.

A rischio pure via Mazzini quando incrocia sia via Asproni sia via della Vittoria: con i semafori spenti attraversare è un terno al lotto. E lamentele giungono pure da via Loi, a Cortoghiana.

Le contromisure

Sono sette i dossi dissuasori (o attraversamenti rialzati) installati. I primi tre in via Satta (percentuale di incidenti quasi azzerata), poi due a Is Gannaus (molto pronunciati: impossibile non scendere a 20 chilometri orari) e poche settimane fa altri due in via Don Orione. Attivo l’autovelox soprattutto sulla Statale 126, in via Dalmazia, via Logudoro, via Loi.

«È in corso la mappatura delle aree per capire come intervenire», anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu: «Con avanzi di amministrazione installeremo dissuasori plastificati o attraversamenti rialzati, e sono confermate sette zone con limite a 30 chilometri orari».

