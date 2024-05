Corse, eventi e fiere: le idee per il rilancio dell’ippodromo  

Dovrebbe essere un polo di eventi con aree commerciali e attività equestri, con il Poetto da una parte e Molentargius dall’altra, e invece da anni è un gigantesco fallimento prima politico oltre che urbano. A tenerlo in vita sono quattro associazioni che con spirito (quasi) volontaristico occupano (e pagano) tutti i 90 box riservati ai cavalli, e un commissario che ha risanato i conti della società. Ora, è il momento delle scelte. Lo chiedono gli operatori, lo ribadisce la città. «È arrivato il momento di riaprire l’Ippodromo. La città deve tornare a godere di un bene così prezioso. Stop al commissariamento, subito un tavolo con Agris per mettere in campo gli interventi necessari», spiega Alessandra Zedda (centrodestra). «Il piano urbanistico prevede il potenziamento dell’ippodromo per le attività equestri e ulteriori spazi sportivi, compresa la scuola di equitazione. Nasce da una nostra idea e tanto è piaciuta che la destra l’ha recepito nel puc». afferma Massimo Zedda (centrosinistra). «È arrivato il momento di rilanciare l’Ippodromo», afferma Giuseppe Farris (CiviCa2024). E poi: «La gestione richiede competenze tecniche e manageriali che non possono essere in capo all’amministrazione comunale, occorrerà quindi fare un partenariato pubblico privato per rilanciarlo. Solo così si può valorizzare». ( ma. mad. )

