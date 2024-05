Corse e visite gratuite contro il dolore cronico 

L’associazione Insieme Contro il Dolore, che assiste gratuitamente i pazienti terminali, con il patrocinio dell’Arnas Brotzu e del Comune organizza per domenica al Poetto l’ottava edizione della Karalis 10 - 2° memorial Nicola Carboni, gara di corsa su strada di livello nazionale, sulla distanza di 10 chilometri certificati Fidal.

In contemporanea, sullo stesso percorso, con la collaborazione del Comitato Territoriale della UISP di Cagliari si disputerà la “staffetta 6+4 Km”, gara di corsa su strada a staffetta con squadre da due concorrenti che si alterneranno coprendo rispettivamente 6 e 4 chilometri a testa.

La manifestazione verrà seguita, 5 minuti dopo (ore 10.05) da una camminata di 5 km aperta alla partecipazione di tutti e preceduta da una camminata coi cani al guinzaglio (Karalis Dog partenza ore 9) di 3 km circa, ricavate su parte dello stesso tracciato.Per i dettagli su come iscriversi consultare il sito www.karalis10.it.

Ma non è tutto: il giorno precedente, sabato 11 maggio, sarà possibile accedere al servizio gratuito di visite senologiche e visite della terapia del dolore organizzate all’ospedale Businco a partire dalle 9. Per prenotare inviare un messaggio al numero WhatsApp 379 2233235 e attendere la risposta con le indicazioni per la fascia orario di prenotazione.

Ad oggi sono 120 i pazienti e 75 le famiglie aiutati dall’Associazione “Insieme contro il Dolore” e 35 i corsi organizzati. «L’attività fisica, cambiando le abitudini di vita sbagliate, aiuta a prevenire le malattie metaboliche e degenerative e può rappresentare un elemento chiave nella gestione del dolore cronico», commenta la dg del Brotzu Agnese Foddis.

