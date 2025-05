Corse di cavalli a rischio, il nuovo decreto mette in crisi anche l’Ardia di Sedilo 

I pali storici rischiano grosso. Il mondo dell’ippica sarda teme gli effetti del recente decreto ministeriale che vieta le corse dei cavalli purosangue inglese nei galoppatoi comunali. L’incertezza pesa su appuntamenti molto attesi come il palio dei Comuni a Fonni, quello dell’Assunta a Orgosolo, le corse a Guasila, San Giovanni Suergiu, Bono, Pozzomaggiore. E perfino l’Ardia di Sedilo, come emerge dall’interrogazione parlamentare presentata dal deputato di FI, Pietro Pittalis.

Il decreto

La nuova disciplina detta i requisiti di sicurezza, salute e benessere per atleti, cavalli e pubblico nelle manifestazioni che si svolgono al di fuori di impianti o percorsi autorizzati. In base al decreto dell’8 gennaio del ministero per lo Sport e i giovani, adottato su proposta del ministro della Salute e di concerto con quello dell’Agricoltura, in tutte le regioni si dovranno effettuare adeguamenti necessari per l’omologazione dei galoppatoi. Nel frattempo, le corse saranno bloccate. Uno sconquasso per l’ippica sarda perché non ci sarebbero tempi sufficienti a intervenire vista l’imminenza delle corse che sarebbero perciò compromesse. La preoccupazione è crescente tra le associazioni e gli amministratori comunali, come pure tra operatori e appassionati che non contestano le regole, quanto i tempi prescritti, troppo ravvicinati perché vengano rispettati.

Sos al ministro

«Il problema è salvaguardare tradizioni identitarie e secolari che sono legate anche a eventi religiosi come S’Ardia di San Costantino. Siamo d’accordo sulle regole per garantire la sicurezza di cavalieri, animali e pubblico, ma manifestazioni che hanno una caratteristica tutta locale non possono essere regolamentate come se fossero a Roma o Milano perché non sono corse come quelle dell’ippodromo», spiega Pittalis. E aggiunge: «Le prescrizioni del decreto rischiano di rendere di fatto impossibile lo svolgimento dell’Ardia, snaturandone l’essenza rituale e compromettendone la continuità storico-tradizionale. Ho chiesto al ministro dello Sport, Abodi, di intervenire per disciplinare in maniera diversa queste manifestazioni con la modifica delle regole attuali. Mi auguro di trovare condivisione non solo nei gruppi di maggioranza ma anche in quelli dell’opposizione».

La proroga

Al ministro Abodi si rivolge anche la sindaca di Guasila, Paola Casula, consigliera regionale di “Sinistra futura”, che interpreta le esigenze dei sei Comuni dotati dei galoppatoi dove finora i purosangue hanno dato spettacolo e portato prestigio e adesso rischiano di rimanere fermi ai box. «La procedura richiederebbe tempi tecnici incompatibili con l’imminenza della stagione ippica. Ecco perché ho deciso di inviare una comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri dello Sport, della Salute e dell’Agricoltura e a tutti i deputati e senatori sardi per chiedere una proroga dei tempi», spiega Casula. L’obiettivo condiviso con le realtà coinvolte è salvare il lavoro già avviato per il 2025: il sì alla proroga consentirebbe di rispettare le aspettative di associazioni e amministrazioni e avviare le procedure necessarie per l’omologazione dei galoppatoi per gli eventi del 2026. Una eventuale bocciatura invece porterebbe dritti all’annullamento di corse storiche, radicate nella tradizione delle comunità. Dice la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, presidente dell’Anci: «Chiediamo la proroga. Altrimenti si bloccano le manifestazioni equestri della Sardegna, significa rinunciare a una tradizione e a un introito perché si tratta di eventi che hanno un grande richiamo di pubblico e valenza turistica ed economica». Lei ci spera tanto perché fuori dalla Sardegna qualche palio avrebbe già beneficiato della proroga. «Vorremmo esporre al ministro i problemi delle nostre comunità per chiedere la possibilità di non cancellare questi eventi», sottolinea Falconi.

Le associazioni

L’allarme è forte. «Non è pensabile che si cambino le regole a ridosso delle corse. Per questo chiediamo almeno una proroga in modo da poter avere un anno di tempo», dice Franco Masuri, presidente della Società ippica fonnese che prepara l’edizione numero 39 del palio dei Comuni, ma con un enorme punto interrogativo. «Le nostre strutture, cioè i galoppatoi dei sei Comuni, sono idonee per i purosangue, come un ippodromo. La nostra pista viene collaudata ogni anno, non c’è mai stato un riscontro negativo. Non sono piste da 200 metri, ma da mille metri», spiega Masuri a sottolineare le condizioni di sicurezza per cavalli da corsa che giungono da tutta l’Isola e anche dalla Penisola. Esemplari di prim’ordine che possono gareggiare in impianti all’altezza. «Noi abbiamo strutture idonee per i purosangue. Il mezzosangue ha bisogno di piste diverse, più piccole. Ora si rischia di bloccare anche la corsa dei mezzosangue perché non c’è tempo per i lavori necessari. I proprietari dei cavalli si organizzano già un anno prima per partecipare al palio di Fonni, addestrano i cavalli ai canapi. Anche loro sono spiazzati, si rischia di bloccare tutto. Anziché invogliare gli allevatori si spinge a buttar via il lavoro fatto».

«Siamo molto preoccupati. Il nostro impianto è sempre stato a norma, collaudato dalla commissione competente», dice Alain Paddeu, presidente dell’associazione ippica di Orgosolo che da circa quarant’anni organizza il palio del 17 agosto nell’ambito della festa dell’Assunta. In pista l’anno scorso 25 cavalli, tra purosangue e anglo-arabi. Categorie diverse, comunque con grande seguito. Con la loro velocità i purosangue garantiscono uno spettacolo supremo a cui nessuno vorrebbe rinunciare. «È giusto anche per gli allevatori dei cavalli che i purosangue possano partecipare, rispettando naturalmente le regole come abbiamo sempre fatto», auspica Paddeu che come tutti gli appassionati spera di riproporre il palio con la sua forza travolgente per onorare la Vergine Assunta.

