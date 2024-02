Corse d’auto in via Polonia I residenti: «Installare i dossi» 

In via Polonia le auto sfrecciano a velocità folli e adesso i residenti sono sul piede di guerra.

«Così come hanno fatto in altre strade» dice Cristiana Sanna 53 anni, «chiediamo che anche qui in via Polonia vengano sistemati almeno due dossi pedonali rialzati perché è impossibile attraversare. Io abito qui ed esco spessissimo a piedi con il mio cane e quando attraverso nelle strisce sono terrorizzata». Anche perché i recenti lavori per il rifacimento dell’asfalto, se da un lato hanno tolto buche e voragini, dall’altro inducono a spingere il piede sull’acceleratore. «Ben venga il nuovo asfalto» aggiunge Sanna; «ma bisogna prendere provvedimenti perché prima o poi qui succederà qualche grave incidente. Ci auguriamo che i vigili facciano presto dei sopralluoghi per rendersi conto della situazione e fare qualcosa al più presto».

Nella zona tra l’altro non solo si corre ma ci sono anche altri disagi. Primo tra tutti la carenza di cestini, non solo quelli per le cartacce ma anche quelli per gettare le bustine con gli escrementi dei cani. «Sono introvabili» dicono i residenti, «li avevano tolti tempo fa e poi però qui non li hanno rimessi in modo adeguato. Così il risultato sono le bustine gettate in strada a deturpare l’ambiente anche nei campi dietro il supermercato». E a detta degli abitanti, mancano anche i cestini con tre bracci per la raccolta differenziata di plastica, vetro e carta.

