«Corse d’auto e schiamazzi, non dormiamo più» 

I fuochi d’artificio sono diventati ormai una costante nei week end, ma non solo. E poi ci sono le corse in motorino e in auto la sera durante la settimana, che sommati agli schiamazzi sino all’alba - e ai cumuli di bottiglie vuote lasciate a bordo strada - stanno portando i residenti di vai Venezia allo stremo. «Non riusciamo più a dormire», racconta chi vive nella zona a ridosso lungo l’argine di Rio Nou, «corrono a tutta velocità e urlano sino all’alba».

Notti da incubo

Il giorno tutto sommato la situazione è tranquilla, il solito via vai di macchine ma senza corse e pericoli in strada. «Il problema è la sera tardi e la notte», dicono i residenti, «cerchiamo di dormire mentre moto e scooter sfrecciano a velocità assurde. E non una volta, passano e ripassano in continuazione, poi c'è qualcuno che si ferma, si continua a parlare e non sottovoce. Anzi urlano, praticamente sentiamo tutto ciò che dicono».

Problema amplificato durante l’estate, con la calura che impedisce di tenere le finestre chiuse. C'è anche chi, esasperato da schiamazzi notturni e corse di motorini, ha provato a rimproverare il gruppo di ragazzini, ma senza successo. «Come risposta abbiamo ricevuto solo insulti», dicono, «e oltretutto hanno continuato peggio di prima. Abbiamo segnalato il problema alle forze dell’ordine e al Comune facendo presente che così è impossibile continuare a vivere, anche perché questa situazione va avanti da anni». Tutto confermato da alcuni filmati registrati da balconi e finestre di diversi residenti, video che però nessuno vuole diffondere per paura - dicono - di ritorsioni.

I fuochi d’artificio

Così come fioccano i video dei fuochi d’artificio - rigorosamente intorno alla mezzanotte - pubblicati nella pagina Facebook di Selargius. «Non solo si tratta di manifestazioni pirotecniche non autorizzate, dopo nessuno si preoccupa minimamente di ripulire la strada», fa notare il consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri. «Sta capitando spesso, e non sono in quella zona», dice, «proprio in via Venezia sono presenti diverse telecamere che potrebbero tornare utili viste le lamentele dei cittadini», suggerisce il consigliere. Poi l’appello rivolto ai vertici del Municipio: «Ci si deve attivare per una questione di ordine pubblico e di sicurezza, per dare un po’ di serenità ai residenti della via e non solo, perché i fuochi d’artificio - che stanno diventando frequenti - disturbano gran parte della città», aggiunge Tuveri.

Un problema conosciuto in Comune. «Disagi purtroppo noti, che riguardano Selargius così come altra città italiana, alle prese con le cattive abitudini di gruppetti spesso di giovanissimi incuranti delle regole del vivere civile e altrettanto spesso con famiglie assenti alle spalle», commenta il sindaco Gigi Concu. «I controlli sul territorio», assicura, «sono costanti e laddove possibile si interviene, ma non è neanche ipotizzabile creare presidi fissi sul territorio. Credo più che altro occorra un lavoro congiunto delle famiglie, delle scuole», sottolinea Concu, «e certamente anche dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine».

