Corse cancellate, protesta nei porti 

Decine di corse cancellate sulle rotte dalla Sardegna alla Corsica, disagi pesanti per aziende e attività commerciali delle due isole e danni economici ingenti. La situazione peggiore è per il collegamento da Santa Teresa a Bonifacio, la tratta più utilizzata. Dagli inizi del 2024 sarebbero state annullate più di cento corse e nei giorni scorsi sono iniziate le proteste di imprenditori, artigiani e titolari di attività commerciali per i quali la linea corso gallurese è di vitale importanza. Il primo sit in è stato organizzato nello scalo marittimo di Propriano con presidi anche a Bonifacio. Erano presenti centinaia di persone, corsi e sardi. L’organizzazione autonomista corsa Core in fronte ha diffuso un documento, condiviso anche dai sardi promotori dell’iniziativa. Nella nota si legge: «Denunciamo il degrado dei collegamenti tra Corsica e Sardegna. Dal 1 gennaio 2024 sono già stati cancellati 106 corse tra Santa Teresa e Bonifacio. C’è un problema serio per i legami economici, sociali e culturali tra le due isole».

Sta nascendo un fronte unico, formato da organizzazioni di categorie e singoli operatori delle due isole, per aprire una vertenza sul tema e il sit in di Propriano e Bonifacio è il primo atto. Ora si attende la risposto di Santa Teresa e della Gallura. Negli ultimi giorni sono stati pesanti i disagi per il problemi, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, al traghetto Giraglia della Moby. Decine di persone sono rimaste bloccate a Santa Teresa per diversi giorni e sono state invitate a utilizzare il collegamento Porto Torres Ajaccio. La causa del disservizio potrebbe essere il maltempo, la richiesta è quella di utilizzare traghetti che possano affrontare senza problemi le Bocche di Bonifacio.

