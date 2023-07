Corse Arst sospese, il caso in Regione 

Un’interrogazione in Consiglio regionale sulla sospensione delle corse Arst verso la Costa Verde: l’azienda regionale dei trasporti ha infatti interrotto il servizio a causa delle pessime condizioni della strada provinciale. A presentarla è stata la consigliera del Pd ed ex sindaca di Guspini Rossella Pinna.

«La vegetazione lungo il percorso della storica linea stagionale 208 ha invaso la carreggiata e gli enti preposti al 21 luglio non hanno provveduto alla manutenzione – si legge in una nota stampa di Pinna –. Per questo i cittadini e i turisti che vivono e soggiornano nei comuni di Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus al mare ci possono andare solo con i propri mezzi. L’Arst ha comunicato la sospensione della linea per la Costa verde a causa della mancata manutenzione alla vegetazione che limitando gravemente la visibilità del tracciato stradale, costringe automobilisti e gli autisti degli autobus a occupare la corsia opposta rischiando incidenti stradali».Da qui l’interrogazione urgente.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Arbus Paolo Salis: «Nei giorni scorsi il Corpo forestale ha inviato una nota alla Provincia per esprimere la propria disponibilità a tagliare la vegetazione che impedisce la visibilità sulla strada che conduce a Montevecchio-Funtanazza. I lavori dovrebbero iniziare lunedì».

