Corse anche dopo la mezzanotte, cambiano gli orari degli autobus 

Arriva l’estate e cambiano gli orari dei bus del Ctm che collegano la città con Cagliari e con il litorale.Il 30 e il PF estenderanno le corse oltre l’orario invernale delle 22,30, ma soltanto, come ogni anno, fino a settembre.Il 30 viaggerà da piazza Matteotti a Cagliari, alla fermata di via Brigata Sassari anche alle 23,30 e a mezzanotte e mezza mentre da via Brigata Sassari si potrà raggiungere Cagliari alle 23,57 e alle 00,56.Il Pf invece che da Cagliari e viceversa, raggiunge Flumini, viaggerà alle 23,30 e alle 00,40 da piazza Matteotti e alle 23,45 da Flumini.

Il sabato invece non è prevista l’estensione del servizio con le corse notturne per le linee 30 e PF in quanto damezzanotte parte il servizio notturno con le linee ER, che arriva a Quartu centro e L che arriva a Flumini, attive anche nel periodo invernale.

«Avrebbero dovuto però estendere anche gli orari dell’1Q che arriva fino a Terra Mala» dice Alekey Sarrizu mentre aspetta il bus alla fermata di via Brigata Sassari, «perché dopo le 21,30 non passa più e noi che scendiamo a Cagliari poi non sappiamo come rientrare. È capitato che siamo dovuti stare fuori tutta la notte per poi prendere le corse delle sei del mattino per via di questo disagio».

