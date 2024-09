Corse a piedi e in bici, l’atto finale della festa di Sant’Elena 

Un intenso fine settimana all’insegna dello sport ha chiuso i festeggiamenti in onore della patrona Sant’Elena. E come sempre il successo anche questa volta è stato assicurato.

Sabato in tanti hanno partecipato alla gara ciclistica “Coppa Sagra dell’uva”, categoria master maschile e femminile a carattere regionale con circuito che da piazza Sant’Elena si è diretto verso via Marconi, Sicilia, Diaz, per poi fare ritorno in piazza dove ci sono state le premiazioni dei partecipanti. Il tifo non è mancato e molti curiosi hanno atteso gli atleti nelle diverse strade ma soprattutto nel sagrati davanti alla basilica. Ieri, invece, spazio alla “Qurri 2024”, la corsa abbinata alla Sagra dell’uva, gara podistica 7 chilometri e ludico motoria 3,5 km. Tutti pronti ai nastri di partenza per poi percorrere le strade dove è passata la processione per la patrona, in alcuni casi, come in via Bonaria, ancora addobbata a festa con le bandierine e le foglie di palma negli usci delle case.

Vanno così in archivio i festeggiamenti per Sant’Elena in un anno che ha visto l’arrivo delle reliquie dell’Imperatrice lo scorso maggio da Venezia. Un momento storico di fede e devozione, fino al bagno di folla delle iniziative organizzate per i festeggiamenti di settembre.

