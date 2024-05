Corsa verso il sogno-salvezza 

Si salvi chi può: ancora 180 minuti e i giochi saranno fatti. Lo spettro retrocessione è dietro l’angolo, sei le squadre in ballo dal Cagliari al Sassuolo passando per l’Empoli, il Frosinone, l’Udinese e il Verona, con gli scaligeri nella posizione migliore tra tutte. Il destino ha voluto rendere più emozionante e incerto il finale predisponendo tre scontri diretti, due dei quali coinvolgono i bianconeri friulani che affrontano in casa l’Empoli (oggi) e il Frosinone in trasferta nell’ultimo turno. Chi perde rischia grosso e da questa mischia furibonda i rossoblù di Ranieri possono tirarsi fuori vincendo a Reggio Emilia col Sassuolo o, eventualmente, battendo la Fiorentina alla Domus la prossima settimana.

Domani si gioca il posticipo tra Salernitana e Verona, con i campani già retrocessi e gli scaligeri a un passo dalla salvezza. Difficile pensare che la squadra di Baroni non conquisti almeno un punto, più probabilmente tre vista la differenza di stimoli. Un successo confermerebbe la permanenza in Serie A ai veneti, che dunque non sono da considerare tra le vere pericolanti (a meno di un crollo improvviso e non previsto).

L’Udinese ha il destino in mano: vincere oggi le garantirebbe la salvezza e inguaierebbe l’Empoli, che poi giocherà in casa contro una Roma ancora a caccia dell’Europa; nell’ultima giornata i friulani faranno visita al Frosinone, che nel frattempo questo pomeriggio va a Monza sperando di conquistare il successo utile a giocarsi le chance salvezza nei 90’ finali. Insomma, tanti incroci e tante possibilità con una certezza: per restare in Serie A servono 36 punti. Non tutte potranno conquistarli.

