Corsa tra ex alleati per il Municipio 

Appare agguerrita la sfida del 7 e dell’8 giugno per la conquista del Municipio di Piazza Pilar. La sindaca uscente Debora Porrà, 42 anni e in corsa per il suo terzo mandato consecutivo, contro Francesco Mameli, 51nne autista Arst, già vicesindaco e braccio destro di Porrà fino al novembre scorso e poi passato nelle fila della minoranza.

Due proposte

La prima cittadina punta sulla continuità amministrativa e nella sua civica “Il paese che vorrei” figurano tutti e 4 gli assessori uscenti (Marco Mandis, Sara Cambula, Stefano Osanna, Arianna Porcu) oltre alla consigliera Maria Francesca Pisano. Tra i volti nuovi c’è il pugile Nicola Mancosu. Francesco Mameli prova ad interrompere questa continuità con la sua lista “Villamassargia Futura” che vede in campo due dei colleghi di minoranza, Fabio Secci e Pierluigi Palmas. Debora Porrà ha sciolto le riserve sulla candidatura a poche settimane dal voto: «Non c’erano dubbi - spiega - ma tante riflessioni per assicurare continuità al programma ed ai tanti progetti già in campo».

I programmi

Porrà intende insistere sui servizi sanitari e sull’attenzione alla terza età «estendendo alle 24 ore giornaliere tutti i servizi erogati nello Smart Center». Da potenziare anche il nido Rosa Parks («quest’anno boom di 54 richieste»), piazza Pilar e Casa Scarpa («sono in arrivo ingenti fondi») e tutte le infrastrutture, dal centro intermodale, alla creazione della seconda rotatoria sulla Sp2. «Intendiamo anche migliorare la qualità urbana e degli accessi al paese con la modifica del Puc e proseguire le progettazioni su s’Ortu Mannu, con il progetto Manu, e su Orbai, e dar vita al museo archeologico in piazza Porru. Chiuderemo poi i lavori al complesso sportivo di via Dello Sport». Francesco Mameli parla di sé come di «uno che mantiene la parola: avrei finito la legislatura ma distacco continuo e mancato dialogo con la comunità mi hanno fatto scegliere altrimenti. Il nostro programma, facilmente realizzabile, l’hanno praticamente scritto i massargesi». Tra le priorità vi è la cura programmata del decoro urbano e l’attenzione a tutte le attività imprenditoriali: sia a quelle agricole, con le migliorie agli accessi ed alla viabilità rurale, sia in generale, fornendo supporto con sgravi tributari (Tari) e snellimenti burocratici. Si guarda poi al benessere degli anziani ed ai giovani, con l’intenzione di attivare corsi di formazione («per evitare ulteriori fughe lavorative dal paese») per creare nuove professionalità. «Vogliamo poi valorizzare i siti ambientali ed archeologici con un progetto con dotazione finanziaria per le associazioni».

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