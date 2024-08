Corsa solitaria per Gaetano 

Per Gianluca Gaetano ora il Cagliari corre da solo. A sparigliare le carte la rinuncia forzata del Parma e le dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente di Gaetano, che ha lasciato aperta la porta solo ai rossoblù. Che intanto si preparano a salutare Davide Veroli e Isaias Delpupo (già in Belgio al Sint-Truiden) e cercano di stringere i tempi per definire la rosa di attaccanti da mettere a disposizione di Davide Nicola.

Pressing

Una corsa solitaria, per il Cagliari, che si è affidato alla pazienza del ds Bonato, già vincente a gennaio, per arrivare a Gaetano. Quando il Parma sembrava ormai certo di aver vinto la sfida per il centrocampista, in casa rossoblù ci si limitava a sorridere e aspettare, perché in mano c’era una carta decisiva, ossia la volontà del giocatore. E così quando il Parma è andato a discutere con l’agente di Gaetano, si è trovato spiazzato davanti alle parole di Giuffredi, poi ribadite pubblicamente: «Il ragazzo rimane a Napoli o va a Cagliari, altre questioni non mi interessano». La conseguenza è stata che il ds dei gialloblù Pederzoli non si è presentato all’appuntamento fissato dal Napoli per definire la questione, cambiando obiettivo e, di fatto, lasciando via libera al Cagliari.

La tela di Bonato

Un Cagliari che, da tempo, sa di avere l’accordo col giocatore, pronto a sbarcare in Sardegna stavolta a titolo definitivo, con un contratto di tre o quattro anni. E se mai Gaetano avesse avuto dei dubbi, ci hanno pensato i suoi ex compagni della scorsa stagione, a partire da Pavoletti, a martellarlo di messaggi, per ricordargli che ad Asseminello il suo armadietto è pronto e che con lui in squadra potrà essere tutto un altro Cagliari. Resta da convincere il Napoli, con Bonato che lavora ai fianchi la società del presidente De Laurentiis. Impossibile arrivare ai 12 milioni richiesti dal club azzurro, il Cagliari può arrivare a un massimo di 8-10 milioni, tra prestito oneroso, bonus e riscatto in caso di salvezza. Tempi lunghi, ma la conclusione sembra quasi obbligata, ossia il ritorno in rossoblù di Gaetano, magari prima di Ferragosto, ma senza mettersi deadline.

Le altre

In ghiacciaia restano le piste alternative, l’ex Inter del Chelsea Casadei e l’ivoriano del Bornemouth (ex Napoli) Traoré. Sarà comunque un’operazione pesante dal punto di vista economico e anche per questo sarà difficile provare a portare via dal Napoli anche Cheddira. Resta così in pole position il nigeriano della Cremonese Okereke, fermo restando che tutto dipende dalla partenza di Lapadula, non più così scontata. In difesa, ai saluti Veroli, che prima rinnoverà col Cagliari fino al 2028 e poi verrà trasferito alla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Si cercano acquirenti per Hatzidiakos, che potrebbe avere qualche richiesta in Grecia, e torna di attualità l’argentino Palomino, svincolato dopo sette stagioni con l’Atalanta. Infine, dietro front per il ruolo di terzo portiere, che verrà affidato a Ciocci.

