Corsa solitaria dei Quartieri/de amicis 

Vince la regina del torneo a girone unico Over 50. I Quartieri/De Amicis continuano la loro corsa solitaria mentre, in attesa del posticipo di oggi, la Maccioni Marmi si riappropria del secondo posto solitario. A due tornate dal termine della stagione regolare, si accende la lotta per evitare gli ultimi due posti che precludono l’accesso agli spareggi.

Candidata al successo

La leader incontrastata del torneo torna al successo dopo il 2-2 di una settimana fa con la Maccioni Marmi. Senza eccessi si impone di misura (1-0) sugli Amatori 4 Mori, che rimangono a quota 14 punti e ancora a rischio in ottica playoff. I Quartieri De Amicis col minimo sforzo agguantano (ancora da imbattuti) la quattordicesima vittoria stagionale col miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Un’autentica macchina da guerra visto il percorso quasi netto (solo due i pareggi in sedici partite). Avendo chiuso anticipatamente il girone al primo posto, la squadra si candida a succedere alla Maccioni Marmi per il titolo 2022/2023, che verrà deciso al termine degli spareggi tra le prime otto qualificate della stagione regolare. Dopo un gennaio in chiaroscuro (un pareggio, una vittoria e due sconfitte), la Maccioni Marmi si rimette in corsa per il secondo posto e dopo il prestigioso pareggio con cui ha rallentato la corsa della capolista torna al successo che mancava da un mese, seppur la vittoria arrivi a tavolino contro la Frassinetti Elmas, ultima e ormai fuori dai giochi.

Terzo incomodo

All’appello si attende l’attuale terza forza del campionato: nel posticipo in programma questa sera al Comunale di Frutti d’Oro (con fischio d’inizio alle 20,45 dell’arbitro Dessi) la Pgs Audax, guidata dal tecnico Virgilio Pala, dovrà rispondere al successo dei selargini per riagganciare il secondo posto. «Ci stiamo divertendo, mettendoci tutto l’impegno possibile. Non pensavo di fare un torneo così, ma siamo lì in lotta per il secondo posto e ce la giochiamo», dice Pala, che già pensa ai playoff. «Saranno un terno al lotto, le partite secche sono difficili: la Maccioni Marmi è una squadra di grande esperienza e la De Amicis forte e cattiva», chiude il 56enne allenatore dei capoterresi: i suoi giocatori oggi avranno di fronte un agguerrito Decimo 2013 che, con 14 punti e un ottavo posto in condominio con gli Amatori 4 Mori, cerca punti vitali per gli spareggi.