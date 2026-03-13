Corsa scudetto e Champions con Inter, Napoli e Juve 

Inter, Napoli e Juventus in campo oggi per la ventinovesima giornata dopo il match di ieri tra Torino e Parma. Non un turno semplice per i nerazzurri di Chivu, che affrontano in casa alle 15 un’Atalanta ancora tramortita dai sei gol subito in Champions dal bayern di Monaco nell’andata degli ottavi di finale ma comunque in grado di creare problemi a una capolista reduce a sua volta dal doloroso ko nel derby con il Milan, che si è portato a -7.

Gli uomini di Conte, terzi e distanti undici lunghezze dalla vetta, hanno ormai quasi del tutto abbandonato la speranza di confermarsi campioni d’Italia ma non possono permettersi passi falsi per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions: alle loro spalle ci sono Como e Roma a quota 51 e Juventus a quota 50, quindi la vittoria con il Lecce (fischio di inizio alle 18) è obbligata anche se i salentini sono in piena lotta salvezza e hanno a loro volta bisogno di punti.

Quelli, tre, che cercherà la Juve a Udine alle 20,45 proprio nella speranza di scavalcare chi la precede, tenuto conto che domani ci sarà lo scontro diretto Como-Roma.

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